正規 カルティエ パシャ クラシック 2Cロゴカードケース黒 黒革×金 名刺入れ

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数年前直営店にて購入しました。Cartier『パシャ2Cロゴレザーカードケース黒』☆クラシックエンブレムパスケース名刺入れメンズ\u0026レディース上品で好印象を与えるシンプルなデザインはビジネスシーンからプライベートまで誰にでも好印象とセンスの良さを演出♪シンプルなデザインだからこそ差が出る繊細な製法、上質な素材、一目でワンランク上のステータスと好印象を演出☆名刺入れ、カードケース、定期入れ、使い勝手はもちろん意外に周囲から見れている小物☆さりげない上質な小物だからこそワンランク上の上品なセンスとワンランク上の役職に見えてしまう高級感は別格♪男女兼用でご愛用頂けます☆「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーブラック×ゴールドアイコン＞≪サイズ約11×7.5ｃｍメイン1ポケット2パスケース1≫状態中古～良品若干の小傷や使用感はありますが、パッと見目立つダメージや使用に難が出るダメージはなくレザーのハリ良好★まだまだご愛用頂けますコンディションです〇【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもブルガリ、グッチ、ダンヒル等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···ブラック素材···本革