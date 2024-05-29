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【希少】ポールスミス ツイストネックレス
商品番号 T20108107866
商品名

【希少】ポールスミス ツイストネックレス
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入○◇ポールスミスネックレス◇ポールスミスネックレスケース(1枚目参照)3回ほど使ってから大事に保管していました。目立った傷などはありませんが、チェーンの部分が少しだけ色が落ちきているように見えます。※状態は必ず画像をご確認ください。写真の追加等コメントで言っていただければ追加させて頂きます。多少のスレや、中古品が気にならない方でよろしくお願いします。プチプチで丁寧に梱包して発送させて頂きますᵕ̈*
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