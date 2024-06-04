【新品未使用】ホワイトハウスコックス　小銭入れ

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＜Whitehouse Cox＞ LONDON CALF S9829/ジップケース



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お値段値下げ致しました。▪️型番等:ミニジップパース「S1941」▪️カラー:Black▪️素材:グレインレザー▪️サイズ:縦7.5cm、横11cm、厚み1.5cm※グレインレザーとは、「シボ加工」が施されたレザーで、メリットとして「傷がつきにくい」という特徴があります。※裏にカードを入れるスペースあり。(写真参照)※ユナイテッドアローズが創業30周年を記念して、WhitehouseCoxに別注した特別モデル。※一つひとつに「職人の手書き文字」が入っている特別ボックス付き。カラー···ブラック柄・デザイン···無地