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新品未使用　sega dreamcast ドリームキャスト hkt-3000
商品番号 Q72851626014
商品名

新品未使用　sega dreamcast ドリームキャスト hkt-3000
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】DreamcastSEGAテレビゲーム【型　番】HKT-3000【内容物　】写真のものが全てになります。【状　態　】新品未使用、未通電品撮影のため開封しております。箱は汚れがあります。写真で確認お願いします。あくまでも中古の為、完璧を求める方は御遠慮下さい(´-`).。oOpssuperfamiconfamionsegasfcNintendo64スーパーファミコンファミコンプレイステーション
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