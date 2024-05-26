新品未使用　sega dreamcast ドリームキャスト hkt-3000

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商品詳細
【商品名】DreamcastSEGAテレビゲーム【型 番】HKT-3000【内容物 】写真のものが全てになります。【状 態 】新品未使用、未通電品撮影のため開封しております。箱は汚れがあります。写真で確認お願いします。あくまでも中古の為、完璧を求める方は御遠慮下さい(´-`).。oOpssuperfamiconfamionsegasfcNintendo64スーパーファミコンファミコンプレイステーション
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