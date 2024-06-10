空の境界　全設定集完全版プラスα

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劇場版「空の境界」全設定集 完全版ufotable『空の境界』10周年記念商品の設定資料集です。当時2017年12月1日～2018年1月21日の期間限定での受注生産品。新品未開封品です。シュリンクに小傷などはあるかと思いますが、状態は綺麗になります。右にあるパンフレットはおまけ程度なのでご了承下さい。空の境界ufotableパンフレット奈須きのこFate