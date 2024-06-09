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TXT テヒョン FC アンケート トレカ 2022
商品番号 D72919078929
商品名

TXT テヒョン FC アンケート トレカ 2022
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリーブに入れ保管していました。目立った傷や汚れはありませんが、海外製品ですのでお気になさる方はお控えください。スリーブ＋硬質ケース＋防水加工で発送します。即購入⭕️
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