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映画「おそ松さん」超豪華コンプリートBOX[Blu-ray]
商品番号 R55541531547
商品名

映画「おそ松さん」超豪華コンプリートBOX[Blu-ray]
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

一部ビニールに破れありますが商品自体に傷はございません。◎おまけ◎フライヤーと入場特典のステッカー［写真②］【収録内容】★は新規映像を含むDISC1：本編（111分）特典映像DISC2：★メイキング＆オフショット映像・大ヒット御礼！メイキング映像【夏編】【冬編】※期間限定で劇場公開されたものになります。・特報①、特報②、本予告・映画「おそ松さん」×主題歌「ブラザービート」スペシャルPVDISC3：・未完成報告会（2022年3月9日）※おそま通信再編集版★公開記念舞台挨拶（2022年3月26日）※ダイジェスト版・大ヒット御礼舞台挨拶（1回目：2022年4月2日9:00の回上映終了後）※おそま通信再編集版★大ヒット御礼舞台挨拶（2回目：2022年4月2日12:30の回上映開始前）DISC4：★SnowManによる映画「おそ松さん」ビジュアルコメンタリーDISC5：映画「おそ松さん」オリジナルサウンドトラックCD【初回仕様】三方背ケース、デジパック仕様【初回封入特典】ブックレット（36ページ）、ポストカード12枚セット【メーカー特典】台本風ノート※超豪華コンプリートBOXのみ対象＜キャスト＞SnowMan髙橋ひかる　前川泰之　桜田ひより／濱田マリ　光石研栗原類　八木莉可子　厚切りジェイソン　忍成修吾　加藤諒南果歩　榎木孝明＜スタッフ＞監督：英勉　脚本：土屋亮一音楽：橋本由香利主題歌：SnowMan「ブラザービート」（MENTRECORDING）原作：赤塚不二夫「おそ松くん」
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