舞台刀剣乱舞 ５周年記念 オフィシャルブック 上下巻＋オフショット集

☆お手数ですが購入前に当方のプロフィールをご覧下さいますようお願いいたします☆値下げは他の出品物とまとめる場合のみいたします。舞台刀剣乱舞５周年記念オフィシャルブック(A4)上下巻と初回購入特典のオフショット集(A5)の３冊セットです。通販で購入後、２回ほど読み、暗所で保管しておりました。購入時から表紙カバーにスレ等があります。本文は特にダメージはありません。完全な美品をお求めの方は購入をお控えください。バラ売りはいたしません。質問等がなければ即購入可能です。定価１冊税込2,980円



舞台『刀剣乱舞』5周年記念 OFFICIAL BOOK 上巻／下巻セット【特典冊子 ...



舞台刀剣乱舞5周年記念 OFFICIAL BOOK 上巻下巻と特典オフショット集 ...



アニメイト岐阜 on X:



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GOODS｜舞台『刀剣乱舞』



新発売 舞台 刀剣乱舞 5周年記念 オフィシャルブック 上下巻＋予約特典 ...



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舞台「刀剣乱舞」5周年記念 オフィシャルブック上下巻が発売決定 ...



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刀ステ/5周年記念オフィシャルブック上下巻セット【即購入可 ...



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