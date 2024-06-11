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SEVENTEEN LOVE 東京 ユニバ 会場限定トレカ コンプリート 13枚
商品番号 K87168703818
商品名

SEVENTEEN LOVE 東京 ユニバ 会場限定トレカ コンプリート 13枚
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENLOVE会場限定トレカ13枚セットコンプリート枚数確認のため1度開封しました。元の袋に入れて更に防水対策をして発送します匿名配送を希望の方は＋300円で可能です購入前にコメントお願いします。
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