PS4本体 Pro 1TB セット

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【ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい!】お互いが気持ち良いお取引を頂く為に一読下さいませ‼︎※こちらはコメントください。【商品について】PS4本体Pro1TBセットになります。外箱はありません。PS4pro1TB本体、コントローラー2つ、本体ケーブル、HDMIケーブル、USBケーブルのセットになります。初期化済みです。本体やコントローラーに細かな傷、スレ等あります。神経質な方や細かい点が気になる方はご遠慮下さい!画像につきましてはスマホで撮影をしているため実際カラーと多少異なる場合もございます。【お取引について】商品は即決の方を優先させて頂きます☆ご質問などのやり取りをしている途中でも即決の方がいらした場合には即決の方優先となりますのでその点はご了承下さい。【※即決の方優先でも、評価が悪いお客様はキャンセルさせて頂く場合もございます。】発送は基本的に郵便事故などの保証は出来かねます。発送後の返品返金やクレームはトラブルの元になりますのでご納得してからご購入をお願い致します。PS4本体Pro1TBセット