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商品詳細
閲覧ありがとうございます。VANNERGONのチェキとなります。2019年日本での公演の際に撮ったものです。素人管理のため汚れや傷なのがございます。神経質な方はご購入をお控えください。購入後の返品、返金は御遠慮ください。K-POPVANNERGONベナーゴン
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VANNER GON ゴン 2019年チェキ - K-POP/アジア
VANNER GON ゴン 2019年撮影チェキ - アイドル
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