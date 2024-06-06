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アルトサックス YAMAHA ヤマハ YAS-62 SELMER s-90
商品番号 O90096607970
商品名

アルトサックス YAMAHA ヤマハ YAS-62 SELMER s-90
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 60,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックスYAMAHAヤマハYAS-62YAMAHA定価：¥295000今週のみ値下げします！#YAMAHA#アルトサックスYAMAHAヤマハYAS_62内容:アルトサックス本体、ネック、マウスピース、ストラップ、クロス2枚、新品リード8個、セルマー社製マウスピース+リガチャーセット(17,500円)、その他2〜3年前に購入し、教室にて4回ほど使用しましたほぼ新品です。落ち着いたら習いに行こうと思いましたがあまり時間が取れないので出品しました。問題なく演奏できると思います。個体も先生が数台吹き比べて選んでくださいました。掃除は毎回してしまってます。本体には傷汚れはありません。サビもありません。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースアクセサリー・パーツ···リード
http://narcologia.ru/goods/stage522397.html
http://narcologia.ru/goods/financier398360.html
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