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商品詳細
「白亜」愛☆まどんな/山田玲司定価:￥3400#愛☆まどんな#山田玲司#山田_玲司#本#コミック／コミッククラウドファンディングの特典付き。資料として中古商品を購入したものです。箱に入れたまま保管していました。（タバコも吸いませんしペットもいません。）カバーの裏表紙の角にスレがあります。（写真8.9）元の箱に宛名をはがした後があります。この上からさらに梱包してお送りするので宅配便になります。
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