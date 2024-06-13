令和4年度 分野別 問題解説集 1級管工事施工管理技術検定試験 第二次検定 等

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商品詳細
「令和4年度分野別問題解説集1級管工事施工管理技術検定試験第二次検定」森野安信定価:￥3200#森野安信#森野_安信#本#土木・建築／土木上記商品を含めた5点を出品します。バラ売り等も検討いたしますので、何かありましたらご連絡ください。写真のとおり背表紙を付けていた糊の跡が付いている参考書が1冊あり、書き込みや色塗りをした参考書が1冊あります。その他気づいていない汚れ等がある場合があるため、商品の状態をやや傷や汚れありとしています。気兼ねなくお問い合わせください。
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