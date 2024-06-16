StrayKids ヒョンジン 団扇 公式 マスター

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プロフ一読お願い致します(՞..՞)\"即購入〇右下のものはソウルコンの際に直接マスターさんから購入したものです。その他は公式グッズの団扇になります。出回り少ないものもありますのでこの値段です。バラ売り不可配送方法):主に普通郵便で発送致します発送の目安4～7日(学生のためご理解ください)お値下げ):基本行っておりません取り置き):お取り置きはトラブル防止のため基本不可です注意事項):⚠︎︎⚠︎︎⚠︎︎出品しておりますほとんどの商品が韓国輸入商品です多少のスレや汚れ等ご理解頂ける方のみご購入ください全て素人保管であることご理解くださいほとんど追跡不可の発送方法で発送しております紛失や未着等の郵送事故は当方は責任を負いませんのでご了承ください(՞..՞)\"StrayKids/スキズ/ストレイキッズ/