キシリトール×BTS 7 Scenes ボトルコンプリートボックス

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商品詳細
ボトルにはＢＴＳメンバーソロ7種、全員集合2種のコンプリートボックス！フレーバーはグレープ・ピーチ・マスカット・スウィーティ・ベリー・オレンジ・ライチの7種です。キシリトール×ＢＴＳ７Ｓｃｅｎｅｓボトルのデザイン全9種、7フレーバーのコンプリートセットです。箱はキシリトール×ＢＴＳのＣＭで登場した家をイメージしたデザインです。希望額メッセージください。#BTS
http://narcologia.ru/goods/seamless523729.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford828473.html
http://narcologia.ru/goods/approximate447520.html
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キシリトール×ＢＴＳ ７ Ｓｃｅｎｅｓボトルコンプリートボックス ...
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