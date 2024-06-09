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キシリトール×BTS 7 Scenes ボトルコンプリートボックス
商品番号 P76849417710
商品名

キシリトール×BTS 7 Scenes ボトルコンプリートボックス
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボトルにはＢＴＳメンバーソロ7種、全員集合2種のコンプリートボックス！フレーバーはグレープ・ピーチ・マスカット・スウィーティ・ベリー・オレンジ・ライチの7種です。キシリトール×ＢＴＳ７Ｓｃｅｎｅｓボトルのデザイン全9種、7フレーバーのコンプリートセットです。箱はキシリトール×ＢＴＳのＣＭで登場した家をイメージしたデザインです。希望額メッセージください。#BTS
http://narcologia.ru/goods/seamless523729.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford828473.html
http://narcologia.ru/goods/approximate447520.html

キシリトール×BTS 7 Scenes ボトルコンプリートボックス
キシリトール×ＢＴＳ ７ Ｓｃｅｎｅｓボトルコンプリートボックス ...

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