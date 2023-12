Fatima　 to Exit～Grand Finale～(DVD)

Fatima(ファティマ)toExit~GrandFinale~パッケージ等に擦れ・キズ・汚れなどが生じております。返品・交換には応じかねますので、予めご了承ください。ご理解のある方のみ、ご検討いただきますようお願いいたします。--------------------------------------------------◎詳細情報2枚組LIVEDVD。2005/6/28O-EASTでのLASTLIVE(全24曲)と特典集(インタビュー・オフショット他秘映像有)収録時間3時間越えの超大作。惜しまれつつ解散したFatimaより最後の贈り物です。完全限定生産につき廃盤。◎曲目リスト■Disc101.Tokyo'7702.サクラメイロ03.消せない雨04.Blind05.少女とクローゼット06.どうにもとまらない07.StarSpangledButterfly08.紬糸09.堅瞑り10.Peanut11.無知な命へ(Pianover.)12.Marvellous13.Stickyflower14.Humiliatememore,Darlin'15.哀愁の底辺16.ドリー・マーズ17.Downer18.Publiceyes19.CandyStrippers20.紫陽花21.Loveme(Exitver.)22.Persona23.NobleKingSnake24.静む体温■Disc2特典映像集



to Exit Grand Finale [DVD]



to Exit Grand Finale [DVD]



Amazon.co.jp | to Exit Grand Finale [DVD] DVD・ブルーレイ - Fatima ...



Fatima – To Exit Grand Finale (2005, DVD) - Discogs



FATIMA - TO EXIT GRAND FINALE



Fatima - to Exit Grand Finale @ Shibuya O-East 2005.06.28 LIVE HD



Fatima - to Exit Grand Finale_哔哩哔哩_bilibili



FATIMA (Finale)



Fatima - to Exit Grand Finale_哔哩哔哩_bilibili



Fatima - to Exit Grand Finale_哔哩哔哩_bilibili



Fatima to Exit ~Grand Finale~ | Search after ...



Our Lady has already crushed his head': Our Lady of Fatima ...



Fatima, Portugal. Pilgrims celebrate the anniversary of the ...



Mirella Freni & Franco Corelli. Finale. Romeo et Juliette.



Piofiore: Fated Memories - Finale Route Walkthrough (Spoiler‑Free ...