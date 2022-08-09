ジョジョの奇妙な冒険 アクリルボールチェーン アクスタ まとめ売り

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商品詳細
JOJOWORLDジョジョワールドアクスタジョナサン・ジョースタージョセフ・ジョースター空条承太郎東方仗助ジョルノ・ジョバァーナ空条徐倫計6点セット◇新品未開封品バラ売り不可取り置き不可値下げ可能→値下げリクエスト機能を使用した値下げには一切対応しません。コメント欄にて希望額をご提示ください。匿名配送ゆうゆうメルカリ便への変更不可⭕️即購入可⭕️コンビニ払いの方は、いつ支払われるのか購入前、または購入後の取引メッセージにて必ずコメントしてください。無言取引でも構いませんが、こちらからもメッセージは送らず通知のみとなりますのでご了承ください。★低評価が3つ以上の方、評価0の方は即購入×必ずコメントをしてください.※素人による保管である為、状態に神経質な方は購入を御遠慮ください
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