Boeing747-400 デルタ航空 本物 客室座席 2列シート 飛行機 座席

航空機インテリア航空機退役品乗客椅子レア入手困難品難あり引き取り限定です。角打ち/小キズ/汚れ/カビなどがあります空調付きのレンタル倉庫で保管していましたが、写真のように白っぽいカビが発生してしまいました。カビ付きの為配送会社が可哀そうなので引き取り限定とします。場所は東京都江東区の貸倉庫です。落札者には倉庫の住所、入出方法などお知らせします。出品者の立ち合いは不要なのでお好きな時間に引き取りください。2人での搬出をお勧めします。航空会社：デルタ航空航空機：B747-400エコノミークラスサイズ（㎝）：W102H116D57カラー：パシフィックブルー座席素材：革ヘッドレスト付き（調整可能）背面モニター付き（非接続）背面テーブル付き前面テーブル付き座席下部のライフジャケットは無し左のひじ掛けからテーブルを出すことができます付属品は画像の物で全てとさせていただきますairlineエアライン飛行機旅客機航空機国内線国際線空港日航機内食ミールカトラリー雑貨鶴丸旧ロゴ骨董デッドストックギャレー飛行機模型プラモデルJAL日本航空ANA全日空JAS日本エアシステムケータリングTDA東亜国内航空JAA日本アジア航空JDA日本国内航空航空グッズレア機内カートインテリア引き取り限定です。



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