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NCT127 DREAM マーク トレカ 34枚 まとめ セット売り
商品番号 L60314080033
商品名

NCT127 DREAM マーク トレカ 34枚 まとめ セット売り
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読即購入⭕️値下げ❌マーク34枚トレカセットです。バラ売りも可能ですが、まとめて売り切りたい為、割高になります。スリーブ＋厚紙補強＋防水対策の上、普通郵便にて発送＊海外製品のため細かなスレや傷がある場合がございます。また素人管理、自宅保管のため気になる方はご購入お控えください。NCT127テイルジャニテヨン悠太ユウタドヨンジェヒョンジョンウマークヘチャンNCTDREAMマークロンジュンジェノヘチャンジェミンチョンロチソンWayVクンテンウィンウィンルーカスシャオジュンヘンドリーヤンヤンショウタロウソンチャングッズトレカ
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