P1Harmony ジョンソプ トレカ サイン ヨントン ポカ

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商品詳細
デビュー当初に公式より入手しました。直筆です。硬質ケースでの発送即購入〇発送日時.梱包方法などプロフィールご一読ください。P1Harmony피원하모니ジョンソプ交換サイン中華中国ヨントン代行1stMiniAlbumDisharmony:StandOut
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