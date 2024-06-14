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新品未開封　EA BEST HITS ニード・フォー・スピード プロストリート
商品番号 O95163732980
商品名

新品未開封　EA BEST HITS ニード・フォー・スピード プロストリート
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重な新品未開封品です。名作中の名作です！EABESTHITSニード・フォー・スピードプロストリートエレクトロニック・アーツ説明プレイヤーはプロのストリートドライバーとして、世界各地で開催されるバトルに挑戦する。次々と現れるライバルたちに勝ち続けるには、速さとテクニック、そしてクラッシュを恐れない度胸が必要。様々なプレッシャーに打ち勝ち、極限までチューンナップした愛車を駆使して、チャンピオンの栄冠を手に入れろ!特徴いつでもどこでも本格バトル!実在のクルマに乗ってライバルたちと熱いバトルを繰り広げる、本格ストリートレースゲームの最新作がPSPに登場!他車や壁との接触によって受けるマシンダメージや、豊富なチューニングなど、携帯ゲーム機でリアルレーシングを思う存分体感することができる。オリジナルモードを収録!ちょっとした空き時間にでも気軽にバトルを行える「クイックプレイ」や、最大4人でアドホックを利用した通信対戦が楽しめる「マルチプレイヤー」など、PSPオリジナルのモードを収録!ドライビングアシスト機能でビギナーにも安心!コーナーでのブレーキング等をアシストしてくれるビギナー用の設定から、アシスト無しの上級者向けの設定まで、プレイヤーのレベルに合わせたドライビングアシストを設定できる。#エレクトロニック・アーツ#ゲーム#レース#PlayStationPortable#PlayStation_Portable#PSP
http://narcologia.ru/goods/calling603550.html
http://narcologia.ru/goods/diamond560058.html
http://narcologia.ru/goods/passionate321913.html

新品未開封　EA BEST HITS ニード・フォー・スピード プロストリート
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【中古】ニード・フォー・スピード プロストリート EA BEST HITS　PSP

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