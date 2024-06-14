[美品] ps5 CFI-1200A01 ディスクドライブ搭載モデル

「プレイステーション5CFI-1200A01」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5ディスクドライブ搭載モデル2023年4月に購入しました。・本体初期化済みです・動作確認済みです・付属品スタンドのねじが無かったです。プレイ時間は30時間程であまり使っていません。すり替え防止の為、キャンセル、返品、返金、交換などは一切お断りさせていただきますのであらかじめご了承下さい。配送中のトラブルなどの責任は負いかねますのでご理解下さいませ。神経質な方は、ご購入をご遠慮ください。こちらのお値段でのご購入お願い致します。



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