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大久保実雄 『ノートルダムとセーヌ河』6号 風景画 油彩 油絵 絵画 肉筆 額装
商品番号 G95983974346
商品名

大久保実雄 『ノートルダムとセーヌ河』6号 風景画 油彩 油絵 絵画 肉筆 額装
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大久保実雄『ノートルダムとセーヌ河』二紀会理事物故6号風景画油彩油絵絵画肉筆額装ご覧頂き、ありがとうございます。購入前に、プロフィールも参照にお願いします。こちらのお品は中古品になります。大久保実雄の風景画です。キャンパスに油彩で描かれています。額は経年による、傷、汚れがあります。保護ガラス板は付属します。箱、黄袋はありません。状態は画像を参考にされて下さい。よく画像をご確認いただき、充分ご理解、ご納得の上で、ご自身の判断で納得後に購入をお願いします。ご不明な点がありましたら、購入前にコメント欄から、お問合せ下さい。古い作品ですので、些細な事を気にしない方でお願いします。あくまでも中古品になりますので完璧をお求めの方、神経質な方はご購入をお控え下さい。気になる方がおられましたら気軽にコメントお願いします。額サイズ　幅約62×高さ約52㎝即購入、無言購入、大歓迎です。送料込みです。1点物ですので、早い者勝ちです。【大久保実雄】1911年佐賀県伊万里市に生まれる。1934年帝国美術学校を卒業。1937年独立美術展に初入選する。1950年二紀展に出品。1961年二紀会委員となる。1972年二紀会理事となる。1975年菊華賞を受賞。武蔵野美術大学評議員を務める。1977年没。享年66歳。作品所蔵/佐賀県立美術館など
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