サボテン人心感知法　P・トンプキンス、C•バード著　竹村健一訳　祥伝社発行

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商品詳細
カバーにキズと擦れ、少しの痛み、少しの汚れがあります。天地、小口に焼け、地に小さなシミがあります。中は焼けています。中古本です。状態はそれほどよくありません。状態をご理解の上、ご購入ください。昭和51年8月25日9刷ゆうパケットポストシールでお送りします。
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