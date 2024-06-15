【貴重】或る時、道の夢太郎 一世風靡セピア

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商品詳細
古い物です。一世風靡セピアの当時のVHSです。未再生のため、念のためジャンクにご理解ある方でお願いします。古着、ヴィンテージにご理解のない方はご遠慮くださいませ●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#古着 #ヴィンテージ #個性#昭和#90s#80s#70s#60
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