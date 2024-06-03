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ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX　シュリンク付き　新品未開封品
商品番号 V82165016903
商品名

ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX　シュリンク付き　新品未開封品
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが目的カードを手に入れられた為出品いたします。発送は宅急便コンパクトでの発送を予定しております。すり替え詐欺防止のため、商品受け取り後の返品交換は承りかねますのでご了承ください。ランダム性の高い商品ですので、中身での評価はご遠慮ください。ボックスパックシングル...ボックス(box)
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