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- ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX シュリンク付き 新品未開封品
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商品詳細
購入しましたが目的カードを手に入れられた為出品いたします。発送は宅急便コンパクトでの発送を予定しております。すり替え詐欺防止のため、商品受け取り後の返品交換は承りかねますのでご了承ください。ランダム性の高い商品ですので、中身での評価はご遠慮ください。ボックスパックシングル...ボックス(box)
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