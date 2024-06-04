カプコン・クラシック・コレクションVol.2【新品未開封・PS2北米版】

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CAPCOMCLASSICSCOLLECTIONVOLUME2【新品未開封・PS2北米版】■商品説明・初リリース日：2006年・開発元：バックボーン・エンタテインメント・販売元：カプコン・ジャンル：アクションゲーム、レースゲーム、ストラテジーゲーム・プラットフォーム：PlayStation2『カプコンクラシックスコレクション』は、カプコンより発売された初期のアーケードゲームを収録したソフトである。本項目ではその前身となった『カプコンジェネレーション』や同類のソフトである『カプコンアーケード』についても記述する。日本国外でのみ発売。（）内は日本でのタイトル。1941CounterAttackAvengers（必殺無頼拳）☆BlackTiger（ブラックドラゴン）☆BlockBlock（ブロックブロック）☆CaptainCommando（キャプテンコマンドー）EcoFighters（アルティメットエコロジー）☆KnightsOfTheRound（ナイツオブザラウンド）LastDuel（ラストデュエル）☆MagicSword（マジックソード）MegaTwins（チキチキボーイズ）Quiz\u0026Dragons（クイズ＆ドラゴンズ）☆SideArms（サイドアーム）StreetFighter（ストリートファイター）Strider（ストライダー飛竜）SuperStreetFighterIITurbo（スーパーストリートファイターIIX）TheKingOfDragons（ザキングオブドラゴンズ）TheSpeedRumbler（ラッシュ\u0026クラッシュ）☆TigerRoad（虎への道）ThreeWonders（ワンダー3）Varth（バース）☆■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo