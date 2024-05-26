「恋はつづくよどこまでも」Blu-ray BOX

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商品詳細
定価：29,040円●発売日／2020年7月22日(水)●発売元／TBS●発売協力／TBSグロウディア●販売元／アミューズソフト＜製品仕様＞●分数／本編＋特典映像（約4時間47分）●音声／リニアPCM2.0chステレオ●画面サイズ／16:91080iHighDefinition●字幕／日本語字幕(本編のみ)●1層●全10話●4枚組(本編3枚+特典1枚)●Paraviオリジナルストーリー「まだまだ恋はつづくよどこまでも」●WEB配信動画「#おうちで恋つづ」上白石萌音\u0026佐藤健\u0026毎熊克哉\u0026ミキ\u0026渡邊圭祐●㊙ハプニング集●プレミアムインタビュー・上白石萌音・佐藤健●完成披露舞台挨拶●メイキングオフショット●クランクアップ集●プレゼント告知VTR●番組公式HP動画●宣伝SPOT集上白石萌音×佐藤健“勇者”と“魔王”の黄金カップル誕生!? 話題騒然！怒涛の胸キュンシーンはまさに永久保存版！！
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