図学及び製図演習 初心者のための機械製図

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商品詳細
「初心者のための機械製図」藤本元/御牧拓郎/植松育三定価:￥2500教科書と演習道具道具は傷がついてますが使う分には問題ありません。別で欲しい場合はコメント頂ければ対応します。#藤本元#藤本_元#御牧拓郎#御牧_拓郎#植松育三#植松_育三#本#電気・機械／機械
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