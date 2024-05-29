【スピード発送】PS4 プレステ4 本体 500GB PlayStation4

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こちらはSONYPlayStation4になります。型番PlayStation4CUH-1200Aホワイト動作確認済み【専用コード付属すぐに使えます】・動作確認済み・ソフトを買えばすぐに使えます。【商品状態】◾︎本体、コントローラー共に多少の小傷がありますが、動作良好です。・コントローラーはFPSでもしっかりと動きます。・データはフル初期化済みです。◾︎出品時に清掃済みです。・アルコール除菌シートで隅々まで綺麗にしていますので、届いてすぐに使って頂けます‼️【内容物】・外箱・本体・純正コントローラー・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル・取り扱い説明書◾︎専用コード類を全て付属しておりますので、ソフトを買えばすぐに遊べる状態になっています。【発送について】▶︎支払い後24時間以内にメルカリ便で発送させて頂きます。・送料無料で追跡番号もあります。・安心の匿名配送です。▶︎基本的に早い者勝ちですので交渉中でも購入手続きされた方を優先します。コメント無しで購入OKです‼️#SONY#PlayStation4#プレイステーション4#DUALSHOCK4#コントローラー#PSVR#Switch#PS4PRO#プレステ4#PS4#PS5#ゲーム機1887