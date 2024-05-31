【トロンボーン】NIKKAN TOKYO 年代物　ビンテージ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。【トロンボーン】NIKKANTOKYO年代物 ビンテージ年代物の為、全体的にサビ等あります。ご理解ある方のみご購入お願いいたします。↓他にも出品しています。#shu_room_昭和レトロ#YAMAHA#トランペット#管楽器#ビンテージ#インテリア#昭和レトロ
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