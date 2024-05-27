PS5本体ディスクドライブ

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商品詳細
「プレイステーション5」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#ディスクドライブ値下げしました！写っているものが全てです。使用頻度も高くなく丁寧に使っていたので状態は良いと思います。動作確認済み。すり替え防止の為返品不可です。他でも出品しているので購入前にコメントお願いします。
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