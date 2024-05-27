YMO 写真集 / テクノドン ウェイクアップ 東京ドーム

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ymo/technodonwakeup1994年発行限定版ymo再結成東京ドーム写真集メンバーのインタビュー、対談も記載。発売当時購書店で購入しました。凝った造りの装丁でページ数も多い豪華な仕様です。汚れ、折れなどない美品です。クリアのカバーは擦れあります。中古品ですのでご購入の際はご考慮お願い致します。YMOymonotymoNOTYMOノットYMOノットymo細野晴臣坂本龍一高橋幸宏原田大三郎山本耀司三浦憲治ymo写真集YMO写真集筑摩書店テクノドンウェイクアップ