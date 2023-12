Amazon | Ryan McGinley: The Kids Were Alright | Abrams, Nora ...



Amazon | Ryan McGinley: The Kids Were Alright | Abrams, Nora ...



Ryan McGinley: The Kids Were Alright – in pictures | Art and ...



Ryan McGinley: The Kids Were Alright' - The New York Times



Ryan McGinley: The Kids Were Alright – in pictures | Art and ...



The Kids Were Alright



The Kids Were Alright: An Interview of Ryan McGinley Autre Magazine



Ryan McGinley: The Kids Were Alright – in pictures | Art and ...



Ryan McGinley: The Kids Were Alright ライアン・マッギンリー



Ryan McGinley: The Kids Were Alright – in pictures | Art and ...



The Kids are Alright: Photographs by Ryan McGinley | Whitney ...



The Kids Were Alright



Ryan McGinley: The Kids Were Alright ライアン・マッギンリー



Ryan McGinley: The Kids Were Alright – in pictures | Art and ...



See Polaroids From 'Ryan McGinley: The Kids Were Alright'

入手困難品の名作です。ビニールカバーをかけた状態で自宅保管です。中古品ですのでご理解ある方のみでお願いします。ライアン・マッギンレーの初期の作品を検証した初めての作品集。2017年にアメリカのデンバー美術館で開催された「THEKIDSWEREALRIGHT」展に際して刊行。本展ではマッギンレーの1998年から2003年までの作品にフォーカスを当てて展示。これらの初期の作品の多くが未発表で、ニューヨークに住む友人や仲間が記録されており、ドキュメンタリーのスタイルで撮影されている。この時期に最も親しくしていたダッシュ・スノウやダン・コーレンの作品も展示された。出版社:SkiraRizzoli言語::英語ハードカバー:336ページサイズ:21.08x3.05x28.7cm