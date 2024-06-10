美品 動作確認済 ファミコン ロックマン6 史上最大の戦い!! 箱 説明書付き

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●商品説明任天堂ファミリーコンピューター用ゲームソフト、バンダイの「ロックマン6史上最大の戦い!!」です。当時、一気にクリアしてそのまま保存したので、かなりの美品となっております。動作確認済みです。「ロックマン6史上最大の戦い!!」定価:￥-『ロックマン6史上最大の戦い!!』（ロックマンシックスしじょうさいだいのたたかい!!、ROCKMAN6）は、カプコンから1993年11月5日に発売されたファミリーコンピュータ専用のアクションゲーム。ファミリーコンピュータ用ソフトとしては最終作となる。後にプレイステーションや携帯アプリに移植された。箱、説明書、プラケース付きです。ハガキもあります。欠品なし。箱の耳も４つあります。防水対策して発送いたします。●注意事項・補足写真の追加欲しい場合はご連絡ください。個人の所感ですので、写真の状態にてご判断をお願いします。すり替え防止のため購入後のキャンセル・返品は対応できません。すべてのファミコンや互換機での動作は保証できません。不明点や気になる点はご質問下さい。ハッシュタグ、テイクンFCにて纏めての販売にも対応します。#ゲーム#アクション#ファミコン#Other#テイクンFC#ファミリーコンピュータ#ハドソン#ロックマン6#ロックマン#ノウチ