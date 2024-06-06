管理業務主任者テキスト・問題集等6冊セット

①2021年度版管理業務主任者基本テキスト定価 2800円(税別)TAC出版※こちらだけ2021年版です。また、フリクションペンで書き込みやマーカー箇所が多数あります。全てフリクションペンなので消せるのですが、そのままのお渡しになります。②2022年版管理業務主任者項目別過去8年問題集定価2400円(税別)TAC出版※分冊してます③2022年版管理業務主任者一問一答セレクト1000定価 1800円(税別)TAC出版④2022年版1週間で仕上げる管理業務主任者合格るチェックシート定価 1400円(税別)TAC出版⑤2022年版ラストスパート管理業務主任者直前予想模試定価1800円(税別)TAC出版⑥2022年版出る順管理業務主任者当たる！直前予想模試3回分定価1700円(税別)LEC※巻頭袋とじ部分は切り開いてます②〜⑥までは、常にカバーをして使用してました。また、書き込みはありません。比較的綺麗な状態です。以上の点、ご理解いただける方ご検討お願い致します。#TAC管理業務主任者講座#TAC_管理業務主任者講座#本#社会／一般