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Nintendo Switch NINTENDO SWITCH JOY-CON…
商品番号 H86708496466
商品名

Nintendo Switch NINTENDO SWITCH JOY-CON…
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊説明が長いので良く読んでから購入前にコメントを下さると助かりますNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo購入日は2020年10月24日です基本的には毎日起動させていましたが大人がモニターに映して使っていたので持ち運んだりはあまりしていません動作には問題ありませんよく見れば小傷や擦った後などあると思います中古品ですので細かい事はご了承下さい備品は、9のセーフティーガードだけありません一緒に1ヶ月間使用していたバァッファローのUSB3.0LAN変換アダプターもおつけしますこちらも問題ありませんでした長さを間違えて買ってしまったダイロテック？CAT8LANケーブル5ｍもおつけしますこちら未使用未開封ですが数ヶ月保管していたので袋は擦れたりよれたりしています1500円ほどでAmazonで買った記憶ですこちらは一度開封し繋げてしまいましたもしよければもらってください＊注意＊充電用のUSB充電コードTYPE_Cmicrosdカード無しです別に買っておくといいです
http://narcologia.ru/goods/ramshackle831966.html
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