加藤大岳　易学大講座　全八巻

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加藤大岳 易学大講座 全8巻です。絶版本でして、中身はヤケはありますが、破れや書き込みはありません。画像にあります通り、背表紙はヤケ、ヨレ、多少の破れがありますが、この本の中では比較的状態は良い方に入るのではと思います。即購入OKです。#易経#占い#加藤大岳#易占#易学