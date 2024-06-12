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写仏巡礼 四国八十八所 八十八尊別版下絵付 #2879発行年：昭和60年 1985年定価：8,800円発行所：日貿出版社・染み、本の端に薄い日焼け、汚れがあります。・最終ページに購入日らしき書き込みがあります。・版下絵付きは、八十八所全て揃っています。