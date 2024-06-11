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EXILE TETSUYA レプリカユニフォーム
商品番号 C41195101130
商品名

EXILE TETSUYA レプリカユニフォーム
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 19,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXILETETSUYAレプリカユニフォームSサイズLIVEの時に何度か着用せずに手に持ってアピールする為に使用いたしました。着用はしておりませんが、数回洗濯はしました。
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