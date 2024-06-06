茶道具 香合インテリア 小物 亀甲紋 蒔絵香合 錫 室町時代から江戸時代初期

とても素敵で古い香合です。あまり売りたくないのですが、宝の持ち腐れになるのでお出しします。大切に使って頂ける方に。大祖母が大切に持っていました。歴史的にも時代的にもとても日本のいい時代の醍醐味のようなものだと思います、



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