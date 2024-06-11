C100 竹箒 「Kaleido works」

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商品詳細
C100にて頒布された竹箒の「Kaleidoworks」です。会場にて購入後、家にて一度慎重に読み、暗所にて保管していました。頒布時の細かい初期傷等ある場合がありますが目立った傷や汚れはありません。詳細は画像をご確認ください。即決可能⭕️
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