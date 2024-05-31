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商品詳細
「海技試験六法2023年版」国土交通省海事局海技課定価:￥5000#国土交通省海事局海技課#本#工学・工業／海洋口述試験のために本年度購入したものになり、合格し不要となったため出品いたします。インデックス、ライン等の書き込みは無く、試験のみで使用したため、ほぼ新品同様です。
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海技試験六法 2023年版
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書籍: 海技試験六法 2023年版: 成山堂書店｜キャラアニ.com
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