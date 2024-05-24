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8TURN ユンギュ 直筆サイン 落書き入り ポラロイド チェキ
商品番号 F47842874163
商品名

8TURN ユンギュ 直筆サイン 落書き入り ポラロイド チェキ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8TURNユンギュサイン会会場にて当選の本人直筆サイン、落書きの描いてあるポラロイドです。・素人の自宅保管のため細かい部分気にされる方は購入をご遠慮ください。・厚口画用紙をあてて梱包いたします。硬貨ケースで梱包希望の方は+100円で可能ですのでコメントにてお伝えください。購入後は変更出来かねます。・他の出品物との同時購入であれば少しですがお値引きいたします。ご希望でしたらコメントお願いいたします。その他質問等ございましたらコメントお願いいたします。#KPOP#에잇턴#8TURN#ポラ
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