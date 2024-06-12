ザ・パシフィック コンプリート・ボックス【初回限定生産】(7枚組 ...

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商品詳細
何年も前に新品で購入し数回視聴して綺麗に保存してたそうです。購入者には男たちの大和（初回限定盤）をおまけで付けるそうです。お値下げはしないらしいのでご了承下さい。またあくまでもusedなので神経質な方はご購入お控え下さい。ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ！定価:17800円
http://narcologia.ru/goods/seamless909529.html
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