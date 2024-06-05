【現代アート】原画　F4　鳥　ハゲタカ　額装あり　動物画　芸術　絵画　アクリル画

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【作者名】idogaeru【作品名】頂を越えて本質を視る【サイズ】H242×W333mm/F4【額縁サイズ】H350×W440mm【技法】キャンバス、アクリルガッシュ、モデリングペースト【制作年】2023年※原画、額装あり、裏サインあり「可能性を信じて今を生きる」をコンセプトに、過去と未来という2つの要素を様々なモチーフに取り入れて今の姿を表現しています。過去のいろいろな経験によって蓄えた可能性と未来の真っ白で未知数な可能性に希望を持ち、今を前向きに生きることで理想の未来を描くことができると信じています。#原画#アート#抽象画#ポップアート#現代アート#idogaeru#絵画#原画作品#アクリル画＃美術#芸術#アートコレクター#現代美術#動物画#contemporaryart#コンテンポラリーアート形式···額縁入り主題···動物主な画材···アクリル絵の具