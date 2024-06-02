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ビジネス書 16冊まとめ売り
商品番号 V42447577283
商品名

ビジネス書 16冊まとめ売り
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

ビジネス本16冊まとめ売りです。バラ売り不可。-セット内容1．秋庭道博「逆境に克つ「言葉力」」2．西田文郎「ウラ目の法則」3．トルステン・ハーフェナー「心を上手に透視する方法」4．山﨑拓巳「やる気のスイッチ！」5．池田貴将「図解モチベーション大百科」6．ちきりん「自分のアタマで考えよう」7．箱田忠昭「落ちたリンゴを売れ！」8．佐藤昌弘「会社を成長させるために絶対に必要なこと」9．苫米地英人「残り97%の脳の使い方」10．苫米地英人「成功脳の作り方」11．苫米地英人「苫米地思考ノート術」12．永井孝尚「100円のコーラを1000円で売る方法」13．ロイス・クルーガー「８つの鍵」14．岩田松雄「これからの経営に必要な41のこと」15．岩田松雄「ミッション元スターバックスCEOが教える働く理由」16．岩田松雄「ブランド元スターバックスCEOが教える「自分ブランド」を築く48の心得」
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