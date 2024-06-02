【良品】レア FC ココロン

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「ココロン」定価:￥6500ファミリーコンピュータ#ゲーム#アクション#ファミコン#Other箱、取扱説明書、アンケートハガキ、注意書き付き。全体的には経年相応の状態かと思います。比較的、綺麗ですが状態は画像でご確認・ご判断下さい。写真の物が全てになります。ファミコン互換機で動作確認済み。タイトル画面から2、3分程度の確認です。古い商品になりますので本体とソフトの相性が（特に互換機では）あると思いますので起動・動作の保証はできません。とても古い商品ですので細かいところを気になさる方はご購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお願いします。