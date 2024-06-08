GEO当選ポケモンカード 黒炎の支配者 1 box 新品未開封 シュリンク無し ...

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商品詳細
※他サイトにも出品中の為、急に出品を取り止めすることがあります。ご了承の程よろしくお願いします。◆ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードポケカ拡張パック黒煙の支配者1BOXシュリンク無しGEOの当選品です。目の前でシュリンク剥がされました。すり替え防止のため、返品交換等は受け付けておりません。ご了承の上、ご購入をお願いします。#ポケモンカードゲーム#黒炎の支配者
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